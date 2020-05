Dimanche à 12h30, la police cantonale bernoise a été informée que de la fumée se dégageait d’un appartement situé à la rue Franche à Bienne. À l’arrivée des forces d’intervention, une personne a été retrouvée inconsciente dans l’appartement concerné. Elle a été évacuée par les pompiers professionnels de Bienne avant d’être transportée à l’hôpital en ambulance. Selon nos connaissances actuelles, la personne ne se trouve pas dans un état critique.

Les autres habitants de l’immeuble ont été évacués à titre préventif. Ils pourront retourner dans leurs appartements respectifs à la fin de l’engagement. Les sapeurs-pompiers professionnels de Bienne ont rapidement pu localiser et ensuite maîtriser la source du dégagement de fumée. La police cantonale a ouvert une enquête pour clarifier la cause de l’incendie et le montant des dégâts.