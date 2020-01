Depuis novembre 2018, pas moins de quatorze plaintes pour exhibitionnisme ont été déposées auprès de la police de Winterthour (ZH). Tous ces délits ont été commis de nuit, un homme masqué s'exhibant devant des jeunes femmes avant de prendre la fuite. Personne n'a pu l'identifier. Les cinq derniers cas se sont produits rien que depuis décembre 2019.

Face à cette situation, la police de la ville a décidé d'envoyer ses agentes patrouiller dans la rue, mais en civil. Et dimanche soir, le 12 janvier, le piège tendu à l'exhibitionniste a fonctionné, annonce la police de Winterthour. Peu après 23 heures , un homme légèrement vêtu s'est approché la policière et «a manipulé son membre» devant elle, dit le communiqué. L'agente a alors voulu l'interpeller, mais l'individu est parvenu à s'échapper, se blessant toutefois à la jambe. Traqué par la police, il a fini par être arrêté un peu plus tard.

L'homme, un Suisse de 33 ans selon le «Blick», est soupçonné d'être l'auteur de plusieurs des infractions signalées depuis 2018. Une enquête a été ouverte.

Michel Pralong