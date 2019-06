Un adolescent s'est présenté à l'hôpital de Salt Lake City, le visage en sang. Deux heures auparavant, la cigarette électronique qu'il fumait avait explosé. Les médecins ont constaté qu'il avait de nombreuses blessures à la bouche, plusieurs dents arrachées et la mâchoire inférieure fracturée. Ils ont dû en outre retirer d'autres dents, trop endommagées par l'explosion. Une plaque a dû être fixée sous sa gencive inférieure pour stabiliser l'os de sa mâchoire. Après six semaines de traitement et de mâchoire immobilisée, le malheureux de 17 ans s'était bien rétabli, précise l'équipe médicale dans «The New England Journal of Medicine».

La radiographie montre clairement les dégâts causés à la mâchoire inférieure et la photo à droite est impressionnante. Images: New England Journal of Medicine

Il ne fume plus

Cet accident s'est produit il y a plus d'un an, mais les médecins ont décidé de publier cette histoire car ils ont été surpris par l'ampleur des dégâts. «Je ne savais pas qu'une cigarette électronique pouvait provoquer cela. Il faut beaucoup de force pour briser une mâchoire», a expliqué le Dr Katie Russell à LiveScience. Selon elle, le patient n'a pas encore retrouvé toutes ses dents, car il n'a pu les remplacer pour des raisons d'assurance. Mais il espère en avoir de nouvelles cet été. Il a en revanche totalement arrêté de fumer.

Le site rappelle que les accidents de cigarettes électroniques sont rares, mais très dangereux. Un homme est mort en février au Texas, l'explosion lui ayant perforé une artère dans le cou. Un autre est décédé en Floride en 2018. Les causes de ces explosions sont encore mal définies. L'e-cigarette de l'adolescent n'avait montré aucune défaillance auparavant.

Il faut faire particulièrement attention à la batterie, à son chargement, à ne pas utiliser d'autres chargeurs que ceux spécifiquement prévus pour et ne pas laisser la cigarette électronique trop longtemps exposée au chaud ou au froid. Pour le Dr Russell, c'est un signal d'alarme: ces cigarettes sont de plus en plus populaires alors que nous sommes encore mal renseignés sur les risques liés à ces dispositifs. (Le Matin)