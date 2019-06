L'égoïsme est-il un délit? A-t-on le droit de vouloir tuer sa fille parce que l'on craint de se suicider seule? Les revenus locatifs, qui proviennent des biens immobiliers de la prévenue, serait-il vraiment le mobile futile de cette catastrophe intrafamiliale? La fragile santé psychologique de cette pharmacienne de 63 ans depuis des années - alcool, dépression, surmédication et automédication, pensées suicidaires - peut-elle être une excuse à son acte visiblement prémédité des mois à l'avance? Le puissant somnifère hypnotique et inducteur de sommeil (ndlr. Zolpidem) sera-t-il jugé coupable ainsi que l'accusée tente de le faire croire à la Cour criminelle de Lausanne depuis lundi?

Réquisitoire accablant

La réponse est tombée ce mardi. Du moins du point de vue de l'accusation. La procureure Ximena Paola Manriquez a livré un réquisitoire accablant, ne laissant aucune place à un geste désespéré de la mère. Le 29 juin 2017, cette femme, qui a tiré à cinq reprises sur son enfant unique, Patrizia, 27 ans, et l'a clouée dans un fauteuil roulant, voulait bel et bien la tuer. On ne connaîtra jamais l'élément déclencheur. Le véritable motif de son geste restera, lui aussi, obscur. Elle a été incapable de s'en expliquer lundi mais surtout très réticente à le faire, emmenant le tribunal dans des circonvolutions atterrantes. Récalcitrante lors sa propre expertise psychiatrique, refusant de participer à la reconstitution, la sexagénaire n'est pas prête de sortir de la prison de Lonay (VD) où elle est en exécution anticipée de peine depuis un an.

«Elle a dit avoir déconné»

«Aux débats, elle a dit ne pas se souvenir, avoir déconné, qu'elle était un zombie, ne pas avoir pris de Zolpidem ce jour-là, qu'il n'était pas facile de se suicider, détaille la procureure, Elle ne voulait pas laisser sa fille seule parce qu'elle était sa seule famille. Elle n'avait aucune raison objective d'attenter à la vie de Patrizia si ce n'est la déception, l'amertume et la désillusion de sa propre existence. Elle a ainsi déchargé sa colère et focalisé toute sa rage sur sa fille sans que cette dernière ne soit, en aucun cas, responsable de leurs relations conflictuelles. S'agissant de l'argent, la situation financière de la prévenue n'était de loin pas désespérée contrairement à ce qu'elle a servi à sa fille... après la première balle.»

«Elle a piégé sa fille»

Pour le Ministère public, la culpabilité de l'accusée est particulièrement lourde. Elle a agi par pur égoïsme, sans scrupules et de sang froid dans le mépris le plus total de la vie d'autrui. Elle s'en est pris à sa fille innocente, qui était sa chose. En tirant, elle a été mue par un mobile odieux. En aucun cas, elle n'a agi en état de détresse, mais de manière perfide.» Compte tenu de la diminution moyenne de responsabilité retenue par les experts psys, le Parquet requiert une peine de 10 ans pour tentative d'assassinat à l'encontre de la pharmacienne reconvertie dans l'immobilier.

Le procès se poursuit.

