Ce sont les voisins, intrigués par les déambulations de l'enfant, notamment sur le balcon, qui se sont inquiétés et ont prévenu la police, jeudi.

Les policiers ont procédé à l'ouverture de l'appartement et ont découvert la mère, enfermée dans les toilettes et décédée vraisemblablement d'un malaise. Une autopsie devrait préciser les causes exactes de la mort.

La police était à la recherche de la famille de l'enfant qui a été placée dans une famille d'accueil, selon l'«Indépendant». (AFP/Le Matin)