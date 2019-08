Un petit garçon a échappé à une mort horrible, à Istanbul le 30 juillet dernier. C'est l’œil froid d'une caméra de surveillance dans l'ascenseur d'un immeuble de la métropole turque qui a enregistré le drame.

On y voit trois enfants non accompagnés pénétrer dans l'ascenseur. On remarque que le petit garçon a une ficelle autour du cou dont l'extrémité traîne sur le sol. Une petite fille appuie sur le bouton, les portes se referment sur la ficelle, l'ascenseur entame sa descente, le piège mortel s’enclenche: la corde est tirée vers le haut, l'enfant se retrouve pendu par le cou.

Celle qui sera identifiée par la suite comme étant sa sœur parvient à soutenir le garçon puis de le libérer de l'emprise de la corde tout en appuyant sur le bouton d'urgence. Autant de gestes salvateurs qui ont conduit le drame vers une issue heureuse.