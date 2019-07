Sous le mot-clé «insolite», la gendarmerie nationale française indique ce jeudi sur Twitter que des cambrioleurs ont été arrêtés dans le Gard. Puis écrit: «L’un des individus saute à l’eau pour fuir.» Et: «Mauvaise idée, surtout quand on ne sait pas nager», suivi d’un smiley pleurant de rire. Avant de balancer: «Il sèche en garde à vue»…

L’auteur de ce tweet était manifestement inspiré et de bonne humeur. Il a probablement aussi «sévi» sur Facebook, ou le communiqué est intitulé «Les gendarmes se mouillent... même pour les malfrats.»

Mais pour en savoir plus sur les faits, il faut consulter la gendarmerie du Gard. Elle précise qu’«une vaste opération menée par les militaires de la gendarmerie de Vauvert dans le Gard, appuyés par l’hélicoptère de la gendarmerie de Montpellier et une équipe cynophile de l’Hérault» a permis l’interpellation de six cambrioleurs.

Une trentaine de cambriolages

Ces hommes sont suspectés d’avoir commis au moins une trentaine de cambriolages. Qui auraient surtout été perpétrés de nuit dans des maisons du Gard, de l’Hérault et des Bouches-du-Rhône.

La quasi-noyade d’un des cambrioleurs n’est plus spécifiquement avancée. Mais il est indiqué que lors de l’intervention, «deux des individus» ont cherché à s’enfuir et se sont jetés «dans le canal situé à Saint-Gilles». Où ils ont donc été repêchés. Une photo (floue) montre les forces de l’ordre en action au bord du canal.

Le parquet de Nîmes est en charge de l’enquête. On ne sait pas si le fuyard sauvé a déjà été interrogé. Mais avec la canicule, il doit avoir eu le temps de sécher…