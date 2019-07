Samedi matin 13 juillet, il est environ 10h. Une famille neuchâteloise – les parents, leurs enfants de 7 et 10 ans et leur grand-maman – file sur la route des vacances, direction l'Italie. Alors que la VW Touran grimpe en direction du Grand-Saint-Bernard, la voiture commence à dégager et disperser de la fumée de plus en plus épaisse, de plus en plus noire. Le dégagement sort depuis dessous et vers l'arrière. À l’intérieur de l'habitacle, les occupants ne s'aperçoivent de rien. Ni le père de famille au volant, ni son épouse, pas davantage leurs enfants et leur grand-mère qui ne peuvent pas se rendre compte du danger imminent.

In extremis

Derrière la Touran, un policier valaisan en congé et son amie suivent le même itinéraire. Ils roulent entre Liddes (VS) et Bourg-Saint-Pierre. Ils assistent à toute la scène. Et craignent le pire des scénarios: que le véhicule devant eux ne s'embrase d'un coup. Ils tentent alors de donner l'alerte par tous les moyens. «Notre agent a klaxonné, il a fait des appels de phare et a fini par parvenir à attirer l'attention des passagers, explique Stève Léger, porte-parole de la police cantonale valaisanne. La fumée sortait de dessous. Ca venait sans doute du moteur.» L'enquête des experts le dira et déterminera l'origine exacte de cet incendie, qui aurait pu virer au drame.

Réactivité exemplaire

Quand la famille comprend enfin à la sortie de Liddes qu'elle doit s'arrêter sur la chaussée, le policier et sa compagne bondissent de leur propre voiture et ordonnent aux occupants de quitter la leur d'urgence. Ils sortent les enfants attachés dans leurs sièges auto. Quelques minutes plus tard, la VW Touran est la proie des flammes. Un brasier auquel les cinq Neuchâtelois ont réchappé miraculeusement. Grâce à la persévérance, puis à l'intervention rapide du couple valaisan qui circulait derrière eux.

