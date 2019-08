Au moins sept personnes auraient perdu la vie dans la fusillade survenue dimanche dans la ville américaine de Dayton (Ohio), rapporte le Dayton Daily News. Les circonstances du drame restent inconnues pour l'instant.

#BREAKING : At least 10 injured following active shooter situation at the Ned Peppers Bar in Dayton, Ohio. pic.twitter.com/fH4ulIGl0X

La police, qui aurait maîtrisé le tireur, se trouve toujours sur les lieux. De nombreux blessés sont également à déplorer, ont précisé des sources médicales.

Samedi soir, un tireur avait semé la mort dans un centre commercial d'El Paso au Texas, dans le sud des Etats-Unis. Il a tué 20 personnes venues faire leurs courses avant d'être interpellé et placé en garde à vue par la police qui soupçonne un crime à caractère raciste.

#BREAKING: Just getting on scene in Oregon District. Dozens of police here. Working to confirm numbers and conditions on those shot. @dayton247now pic.twitter.com/hKtaoLTJpN