L'affaire de «La grosse de la table 1», dévoilée sur Facebook par une cliente d'une brasserie d'Anvers a connu jeudi un semblant d'épilogue, avec la présentation des excuses du serveur indélicat, relatent les médias belges.

Pour rappel, des clients de l’établissement venus mardi profiter d'une offre de crêpes à volonté, ont été estomaqués de découvrir sur leur addition une mention blessante, en caractère d'imprimerie et donc susceptible de passer inaperçue: «Pour la grosse de la table 1, pas normale» ou, moins littéralement, «Pour l'anormal gros tas de la table 1», était-il écrit en flamand.

L'anecdote amplifiée d'abord par les réseaux sociaux a immédiatement soulevé son lot d'indignation et la réaction du propriétaire de l'établissement qui, avec ses plates excuses, a annoncé que les «mesures appropriées» avaient été prises. Il fallait comprendre le licenciement avec effet immédiat du serveur à l'humour douteux.

«En larme»

Ce dernier a réagit aussi sur Facebook en indiquant qu'il avait pris la peine téléphoner à la cliente insultée. «Je veux m’excuser auprès de la cliente et de tous ceux que j’ai blessés. Je me sens très mal et je me rends compte que je suis allé trop loin», écrit celui qui a été décrit par son patron «en larme» lorsqu'il est venu chercher ses affaires, mercredi.

Le site 7sur7 précise que, contacté pour une réaction, un représentant du syndicat de la branche n'a pas souhaité commenter plus avant le licenciement du serveur: «Au patron de l’établissement de répondre de façon appropriée».

JChC