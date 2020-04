Un automobiliste valaisan de 19 ans a été flashé à 228 km/h samedi peu après 22h sur un tronçon d'autoroute limité à 120 km/h. La police lui a retiré son permis probatoire sur le champ. Il avait récupéré son sésame la veille après l'avoir déposé durant un mois suite à un accident.

Le jeune homme domicilié dans le Valais central a été dénoncé au Service de la circulation routière et de la navigation ainsi qu'auprès du Ministère public, indique mercredi la police cantonale. Outre une forte amende et un retrait de permis de conduire pour au moins deux ans, le chauffard risque une peine privative de liberté d'un an au minimum.

Après avoir réussi l'examen de conduite, les nouveaux conducteurs doivent suivre deux cours de formation complémentaire durant une période probatoire de trois ans. Celle-ci se voit prolongée d'un an si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une première infraction entraînant le retrait de son permis. (ATS/nxp)