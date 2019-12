Six personnes, dont un enfant, ont été blessées dans une collision frontale entre un car postal et une voiture mercredi à Liesberg (BL). Le conducteur de la voiture et l'enfant ont été héliportés à l'hôpital.

L'accident s'est produit mercredi à 17h00, a indiqué jeudi la police cantonale de Bâle-Campagne. Pour une raison encore inconnue, une voiture conduite par un homme âgé de 35 ans s'est déportée sur la gauche de la chaussée et est entrée en collision frontale avec un car postal.

Le conducteur du véhicule et l'enfant qui se trouvaient à bord ont été blessés. Dans le car postal, quatre passagers ont été légèrement blessés. Ils ont été transportés dans différents hôpitaux pour un contrôle. (ats/nxp)