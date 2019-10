Six éléphants sauvages sont morts noyés après avoir glissé en bas d'une cascade dans un parc national dans le nord-est de la Thaïlande tandis que deux autres, qui se sont retrouvés coincés dans les rochers après avoir apparemment tenté de se porter au secours de leurs compagnons, ont eu la vie sauve, selon les responsables de la préservation de la faune sauvage.

THAILAND (Prachin Buri - Environment) - SIX ELEPHANTS DIE AT KHAO YAI WATERFALL Six wild elephants died after falling into Haew Narok waterfall in Khao Yai National Park on Saturday morning. https://t.co/UJhxUTHZLW pic.twitter.com/OSnKFFoJiI

Les responsables du parc national de Khao Yai ont été alertés à 03H00 du matin, les barrissements des animaux ayant été entendus, ont indiqué samedi les responsables de la préservation de la faune et de la végétation sauvages.

Ils ont découvert quelques heures plus tard les corps de six éléphants au pied des chutes de Haew Narok. Deux éléphants ont apparemment tenté de se porter au secours d'un de ceux qui sont tombés, mais ils se sont retrouvés piégés sur des rochers étroits et glissants au-dessus des eaux rugissantes.

Sur une vidéo on pouvait voir un autre éléphant luttant désespérément pour tenter de remonter et de rejoindre les deux piégés sur la paroi.

The wild elephant duo have managed to escape the death by climbing up from the rocky waterfall of Haew Narok in Khao Yai National Park after plunging into the flash floods and soaking in the deep water for nearly a day.#KhaoYai #HeawNarokWaterfall #BangkokTribune #bkktribune.com pic.twitter.com/wOPvyC7gkX