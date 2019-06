Lors d'une randonnée pédestre au mont Piestewa, au nord de Phoenix (Arizona), une septuagénaire s'est blessée mardi matin. Les pompiers ont décidé, après avoir été en contact avec elle, que le mieux serait de l'évacuer par la voie des airs, raconte la chaîne Fox 10.

Sauf que ce qui ne devait être qu'un vol de routine s'est transformé en cauchemar pour la malheureuse, comme on le constate sur la vidéo du sauvetage. Les turbulences causées par le rotor ont commencé à faire tourner, de plus en plus vite, la blessée suspendue sur une civière sous l'hélico et retenue par un câble. Les responsables des secours ont expliqué, lors d'une conférence de presse qu'ils ont dû convoquer suite à la diffusion de ces images, que un câble du treuil censé empêcher ce genre de rotation n'avait pas fonctionné. Visiblement pas, en effet.

Selon eux, ce genre d'incident est connu dans le milieu du sauvetage aérien et se sont déjà produits. Des procédures pour stopper cette rotation ont même été mises en place, même si les images semblent montrer que soit elles n'ont pas fonctionné, soit qu'elles ont été faites plus tard. Et la pauvre randonneuse? Selon les secouristes, son vol tourmenté ne l'a pas affectée davantage, tout en reconnaissant tout de même qu'elle avait un peu souffert de nausées et de vertiges. On en aurait à moins. (Le Matin)