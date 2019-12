L'émission d'un présentateur d'une radio américaine, qui a souhaité une «bonne fusillade dans une école» pour interrompre la couverture médiatique de la mise en accusation de Donald Trump, a été supprimée, a annoncé la station.

«Non, non, ne dis pas ça»

«On vous parle de l'impeachment sans fin de Donald Trump», a dit mardi à l'antenne le coanimateur de l'émission «Chuck & Julie» sur 710 KNUS.

A Denver radio host on @SalemMediaGrp station @710KNUS wished "for a nice school shooting" to distract from the impeachment. Now the father of a boy killed in a recent school attack wants Chuck Bonniwell fired. READ: https://t.co/GocLl55QI0 @abc pic.twitter.com/whxNxemhIW