Caddy Williams a eu une petite surprise, lorsque sa chienne «Ami» a donné naissance à neuf chiots: l'un des nouveaux-nés avait le pelage... vert!

Ce résident du Colorado a expliqué à la chaîne KRDO: «J'avais laissé la maman dans une pièce sombre pour que les petits ne soient pas trop éblouis à la naissance. J'ai alors allumé la lumière de mon téléphone et j'ai découvert, avec surprise, que la fourrure du chiot était verte!»

Un pigment biliaire à l'origine

Il y a une explication scientifique à ce curieux phénomène. C'est en réalité un pigment biliaire, la biliverdine, qui donne cette couleur aux chiots qui peuvent y être exposés dans l'utérus de leur mère.

GREEN GREAT DANE: Yes, you read that right. Caddy Williams of Canon City sent us this video of her new litter. One is not like the others.