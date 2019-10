Les médias russes ont rapporté une étrange mésaventure. Celle survenue à une octogénaire souffrant de problèmes respiratoires depuis des dizaines d’années.

La pauvre femme vivait un calvaire depuis longtemps, victime également de sécrétions purulentes coulant régulièrement de son appendice. Mais sans beaucoup de moyens financiers, elle n'avait jamais consulté un médecin.

Finalement prise en charge

Jusqu'à il y a peu où, n'y tenant plus après toutes ces années, peinant à respirer de plus en plus, l'octogénaire s'est finalement rendue à l'hôpital.

En lui faisant passer une radiographie, des médecins ORL du département de la santé de Moscou ont découvert qu’elle avait un corps étranger dans le nez, autour duquel s’était développée une concrétion calcaire.

Une sacrée découverte

Ni une ni deux, la vieille femme est passée sur la table d'opération. Et là, surprise, le chirurgien a constaté que la concrétion s'était formée autour... d'un noyau de cerise! Ce dernier avait probablement été aspiré par la malade, alors qu'elle était enfant.

La pauvrette a vécu un vrai calvaire qui n'est plus qu'un bien mauvais souvenir. Depuis l’opération, l’octogénaire a d'ailleurs expliqué qu’elle appréciait de pouvoir enfin respirer normalement. On la comprend.



Laurent Siebenmann