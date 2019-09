La demande en mariage de Steven Weber a tourné au cauchemar. Installé avec son amie, Kenesha Antoine, dans un hôtel de luxe en Tanzanie, le jeune homme avait choisi une manière originale de lui demander sa main: sous l'eau.

En fait, le couple séjournait dans la «chambre sous-marine» de l’établissement où le lit est entouré de fenêtres donnant sur l’océan. C'est par l'une d'entre elles que Steven est apparu, équipé d'un simple masque de plongée et de palmes.

Tout semblait normal

Il a alors plaqué contre la fenêtre un message où il était écrit: «Je ne peux pas retenir mon souffle suffisamment longtemps pour te dire tout ce que j’aime en toi, mais tout ce que j’aime en toi je l’aime davantage chaque jour. Veux-tu être ma femme, épouse-moi.»

Sur la vidéo tournée à cet instant par Kenesha, on peut voir Steven sortir ensuite une petite boîte contenant une bague de fiançailles. On entend la jeune femme rire d'émotion et de bonheur. Et puis Steven semble remonter à la surface...

Mais hélas, quelques secondes après la fin de la vidéo, le jeune homme s'est noyé, lors de sa remontée (pourtant courte car il se trouvait à peu de profondeur). Que s'est-il exactement passé? L'enquête le dira.

Un message bouleversant

Sur Facebook, Kenesha a publié un message bouleversant: «Tu n’es jamais remonté de ces profondeurs, tu n’as jamais pu entendre ma réponse 'oui! oui! Un million de fois, oui, je veux me marier avec toi!!' Nous n’aurons pas pu entamer et célébrer le début de notre vie commune car le plus beau jour de nos vies est devenu le pire, dans le coup du sort le plus cruel qu’on puisse imaginer.»

Laurent Siebenmann