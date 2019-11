Ce qu'il y a de pratique avec les réseaux sociaux, c'est que l'on peut très vite propager un bon plan quand on en dégote un. C'est ce qui s'est produit dans la nuit de lundi à mardi à Sartrouville, dans la banlieue nord-ouest de Paris. Un automobiliste s'est aperçu qu'une pompe à essence buguait et distribuait de l'essence gratuitement. Ni une ni deux, il a diffusé la nouvelle sur les réseaux et cela a été la ruée, raconte Europe 1 .

Une file d'attente s'est immédiatement formée à la station, des automobilistes venant non seulement faire le plein de leur véhicule gratuitement mais également remplir des jerricans. Il n'y avait qu'une pompe qui dysfonctionnait mais, sur des vidéos, on voit que certains tentent leur chance sur d'autres, sans succès.

Filmés par les caméras de surveillance

Ce manège n'est pas passé inaperçu à deux heures du matin et a alerté un vigile de l'hypermarché qui a aussitôt appelé la police. Lorsque celle-ci est arrivée, les opportunistes ont pris la fuite, mais six ont tout de même pu être interpellés et inculpés de grivèlerie (profiter d'un service sans le payer). Ceux qui ont réussi à fuir n'ont peut-être pas réalisé une si bonne affaire que cela puisque la police va utiliser les images des caméras de surveillance pour tenter de les retrouver.

Michel Pralong