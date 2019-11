Guy Laliberté, fondateur du Cirque du Soleil, a été inculpé mercredi à Papeete, a annoncé son avocat. L'homme d'affaires québécois est sorti libre du palais de justice, a constaté un journaliste de l'AFP. «J'ai rencontré des gens fantastiques à la gendarmerie, des gens qui m'ont traité correctement. Après, me faire traiter comme ça d'un point de vue judiciaire, ça fait un peu drôle», a-t-il réagi.

Il est soupçonné d'avoir cultivé des plants de cannabis dans un conteneur fermé par digicode, sur son atoll privé de Nukutepipi, dans l'archipel des Tuamotu. «Aucune accusation de trafic n'est retenue contre lui», a toutefois souligné sa société Lune Rouge dans un communiqué.

En droit français, il risque dix ans de prison. Dans les faits, les cultivateurs de pakalolo (nom polynésien du cannabis) ne sont jamais condamnés à des peines de prison ferme pour de petites quantités, à moins d'être récidivistes. «Ce dossier est d'une banalité affligeante (...), on a une dizaine de plans de pakalolo qui sont cultivés pour une consommation médicale et personnelle et rien d'autre», a déclaré à l'AFP l'avocat du milliardaire, Me Yves Piriou.

100 millions d'euros investis

Interrogé sur son lien avec la Polynésie et ses investissements à venir, M. Laliberté a éludé : «Faut prendre le temps, un petit verre de vin, et penser à tout ça, parce que c'est quand même pas très accueillant, c'est pas très sympathique de se faire accuser d'être trafiquant». Selon sa société Lune Rouge, Guy Laliberté a déjà investi 100 millions d'euros à Nukutepipi, où travaillent cent employés.

Un cadre de l'atoll de Nukutepipi avait été arrêté à la mi-octobre en possession de cannabis. Les enquêteurs avaient trouvé dans son téléphone des photos de l'exploitation de cannabis sur l'atoll.

En plus de ses plages paradisiaques, Nukutepipi dispose de 16 luxueuses villas, de piscines, d'un observatoire astronomique, d'un cinéma, de terrains de sport et de nombreuses oeuvres d'art. Cet atoll sera proposé à la location hebdomadaire pour 900 000 euros dès l'obtention du permis d'exploitation. La société Lune Rouge espère obtenir ce permis d'ici au printemps.

L'atoll dispose aussi d'un studio d'enregistrement dernier cri, utilisé en octobre par le chanteur Bono, le leader du groupe U2. (afp/Le Matin)