«Je l'ai acheté juste avant que le Conseil fédéral n'annonce les mesures de confinement (ndlr: vendredi 13 mars). Personne ne m'a mise en garde contre le Sterillium Gel. Au dos du flacon, il est écrit qu'il faut demander un avis médical pour les nourrissons et les petits enfants. Mon fils Louis a 8 ans!» Jointe par téléphone dans son appartement du canton de Berne, Béatrice Keul ne décolère pas. Elle a choisi d'avertir le plus largement possible l'opinion publique des risques de l'utilisation de ce gel en racontant son expérience personnelle. «Ce produit fabriqué en Allemagne et que l'on trouve dans tous les cabinets médicaux et les hôpitaux est un réel danger.»

«Sa peau saignait»

Le fils de la Bernoise a utilisé ce gel désinfectant – dont le principe actif est de l'éthanol – une seule fois. «Le gel l'a brulé tout de suite, avec effet immédiat. J'ai appelé notre médecin qui m'a dit de lui mettre du Bepanthen Onguent, qui n'a pas eu grand effet. Quand Louis serrait ses mains, la peau au niveau de ses articulations craquait et saignait. Ses mains étaient boursouflées et enflées.» Inquiète, la mère de famille finit par envoyer des photos au généraliste qui lui demande de venir consulter. Le diagnostic du praticien tombe: Louis souffre de brûlures au deuxième degré. Un autre traitement lui a été administré: de la Biafine Emulsion.

«Il y a d'autres cas»

Le jeune garçon est en excellente santé et ne souffre d'aucune allergie. «J'ai dû lui donner du Dafalgan contre les douleurs. Après quatre semaines, les mains de Louis sont toujours archi-sèches et rouges. Mon fils a moins de démangeaisons, mais il y a encore des endroits sur le dessus de ses mains qui restent insensibles. Nous ne sommes pas les seuls, il y a d'autres cas. J'ai vu sur le web que d'autres personnes avaient le même type de problème avec ce produit: dessèchement de la peau, rougeurs... Je m'inquiète vraiment. Nous avons vécu un véritable cauchemar. J'aimerais éviter cela à d'autres enfants et familles», confie encore Béatrice Keul.

«J'aimerais une réponse»

Comprendre. C'est ce que demande la maman. «J'ai acheté ce produit pour nous protéger du coronavirus. Maintenant j'aimerais obtenir une réponse de la part du fabricant.» Elle a précisément eu un contact avec la firme allemande qui produit ce gel désinfectant. «Ils ont l'air de prendre la chose au sérieux. Une pharmacienne de l'entreprise vient de me rappeler cet après-midi, elle est responsable du développement du produit en question», positive Béatrice Keul. «Cette experte cherche à savoir si le problème vient de cette série-là. Son contenu va du reste être analysé. Je dois lui envoyer le flacon.»

Evelyne Emeri

evelyne.emeri@lematin.ch