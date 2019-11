Mercredi vers 18 h 45 sur la plage de Patong, à Phuket, malgré la nuit déjà tombée, un touriste éthiopien de 38 ans a repéré un corps flottant sur la mer, le visage immergé dans l’eau. Il a immédiatement agi et a réussi à ramener cette personne, une femme, sur le rivage. Elle ne respirait plus et n’avait plus de pouls, note la presse locale.

Le touriste a appelé les sauveteurs à l’aide et ils ont réussi à réanimer la malheureuse. Elle a repris conscience mais respirait encore très péniblement, précise «The Phuket News». Elle a été menée à l’hôpital. Son état de santé actuel n’est pas clairement décrit, mais elle était toujours hospitalisée ce jeudi matin.

Alcool en cause?

Selon le «Bangkok Post», une surconsommation d’alcool pourrait être à l’origine de ce qui a bien failli se terminer en drame.

La police a précisé qu’il s’agit d’une femme binationale, Suissesse et Russe, de 51 ans. Elle séjourne à Phuket depuis cet été: elle est arrivée sur place le 17 août, est-il précisé. Une amie originaire d’Ukraine est à son chevet.

R.M.