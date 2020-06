Un surfeur est décédé après avoir été attaqué par un requin de trois mètres au large d’une plage très fréquentée de la côte est de l’Australie, a indiqué la police dimanche. L’homme surfait à Kingscliff, à une centaine de kilomètres au sud de Brisbane, dimanche matin, lorsque le squale l’a saisi à une jambe.

«La police a été informée du fait que plusieurs surfeurs se sont portés à son secours et ont chassé le requin avant que l’homme blessé ne soit transporté sur le littoral», a indiqué la police dans un communiqué. «Des premiers secours lui ont été administrés pour traiter sa jambe gauche qui présentait des blessures graves, mais il est décédé sur place», a poursuivi la police.

#SHARKATTACK // A 60-year-old man from QLD has been killed by a three-metre White Shark. SLSNSW is currently working with the NSW DPI and @nswpolice to monitor the area. All beaches from Kingscliff to Cabarita have been closed for the next 24 hrs.



