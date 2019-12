Début novembre, le rappeur T.I choquait l'audience du podcast «Ladies Like Us» en révélant qu'il emmenait chaque année sa fille, aujourd'hui âgée de 18 ans, chez le gynécologue afin de faire «vérifier son hymen et s’assurer qu’il soit toujours intact».

Des propos qui avaient fait l'objet d'une vive polémique. La gynécologue et auteure à succès Jennifer Gunter avait d'ailleurs tenu à rappeler au rappeur, dans une série de tweets, que «les examens de l'hymen n'ont rien de médical», et que ses agissement relevaient d'«écœurants clichés patriarcaux».

«La virginité n’est pas un terme médical»

Suite au scandale, l'Assemblée de l'État de New York a présenté un projet de loi interdisant toute procédure visant à déterminer si une femme a eu des rapports sexuels. «Ces examens constituent non seulement une violation des droits fondamentaux des femmes, mais dans les cas de viol, ils peuvent causer une douleur supplémentaire et reproduire l'acte de violence sexuelle, ce qui conduit à une nouvelle expérience traumatisante», peut-on lire dans le texte, relayé par The Independent.

Dans le projet, il est également précisé que la virginité n'est en aucun cas un terme médical, mais «une construction sociale, culturelle et religieuse, qui reflète la discrimination que subissent les femmes et les filles».

En passe d'être voté, le texte prévoit également de lourdes amendes ainsi que des poursuites judiciaires pour les gynécologues pratiquant ces «tests de virginité».

J.Z.