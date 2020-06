Lundi vers 16 heures, un sexagénaire a tiré sur une jeune femme enceinte de 23 ans sur un parking de Pézenas, à l'est de Béziers (F). Il a ouvert le feu deux fois, la touchant au thorax et à l'épaule, puis il s'est éloigné de quelques mètres avant de se tirer une balle dans la poitrine, rapporte le «Midi Libre». Il est mort sur le coup.

Selon des témoins cités par France Bleu, l'individu avait été remarqué, tournant en rond sur le parking, attendant visiblement quelqu'un. Lorsque la jeune femme est arrivée en voiture avec son compagnon et leur fils de deux ans et demi, il s'est approché du véhicule et a fait feu dans la vitre côté passager où était assise la femme enceinte. Le conducteur serait sorti du véhicule, échappant à une autre balle, puis le tireur aurait fait feu une deuxième fois sur la femme avant de partir. Celle-ci a été héliportée à l'hôpital de Montpellier. Son compagnon et leur enfant n'ont pas été blessés.

Selon le «Midi Libre», la femme aurait porté plainte il y a quelques jours contre cet individu, à propos d'une ancienne affaire de mœurs et parce que, ces derniers temps, il la suivait régulièrement, la harcelant.

Michel Pralong