Même à 45 ans, on peut faire des bêtises si l'on vous laisse seul à la maison. C'est ce qui est arrivé à cette tortue, dont on ignore le nom et dont les propriétaires avaient quitté leur domicile de Great Dunmow (GB) le 25 décembre. En fin d'après-midi, les voisins ont alerté les pompiers car une alarme avait été déclenchée par le détecteur de fumée, rapporte la BBC.

Rapidement sur place, les soldats du feu ont découvert dans la maison enfumée cette tortue, qui s'est avérée être la responsable du sinistre. En marchant, elle a bousculé et fait tomber une lampe chauffante sur sa litière, ce qui a provoqué ce début d'incendie. Celui-ci a rapidement pu être maîtrisé et les pompiers du Comté d'Essex ont expliqué que cette tortue avait eu un Noël très chanceux et qu'ils espéraient qu'elle allait continuer à avoir «une vie longue et heureuse grâce aux détecteurs de fumée qui fonctionnent». Un rappel de sécurité bienvenu.

Michel Pralong