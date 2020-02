À seulement 31 ans, Paras Shah est considéré comme un grand nom du trading obligataire. Basé à Londres, ce trader «senior» est responsable du négoce d’obligations à haut rendement chez Citigroup. Mais le mois dernier, il a disparu. Explication? Il a été suspendu pour des larcins à la cantine, affirme le «Financial Times»…

Citigroup a refusé de commenter ce cas. Tout comme Paras Shah. Mais le grand quotidien financier dit s’appuyer sur quatre sources concordantes et n’utilise pas le conditionnel pour révéler cette étonnante information.

Salaire à sept chiffres

Le voleur de nourriture, estime le «Financial Times», devrait toucher un salaire annuel «à sept chiffres». Soit au moins un million de dollars. Et ce sans compter un juteux bonus: d’autant que les revenus de la division pour laquelle il travaille ont bondi de 49% lors des trois derniers mois de 2019, est-il précisé.

On ne connaît pas la durée de la suspension infligée à Paras Shah. Et on ne sait pas si la sanction à son encontre pourrait être alourdie. Mais des précédents de lourds châtiments même pour des petits larcins existent. En 2016 par exemple, un Londonien travaillant pour la banque japonaise Mizuho avait été licencié pour un vol. Il avait piqué sur le vélo d’un collègue une pièce ne valant même pas 10 dollars.

R.M.