Ghislaine Maxwell, l'ex-collaboratrice du financier défunt Jeffrey Epstein, a été transférée vers un centre pénitentiaire à Brooklyn, New York lundi, selon le bureau fédéral des prisons américain, cité par l'agence de presse dpa. Elle a été arrêtée la semaine dernière aux Etats-Unis pour trafic de mineures.

Le bureau a refusé de commenter si cette femme de 58 ans était sous surveillance ou non.

Cette figure britannique de la jet-set, naturalisée américaine, a été arrêtée aux Etats-Unis dans le New Hampshire jeudi. Le FBI avait discrètement suivi ses mouvements, ont indiqué les autorités durant une conférence de presse.

Attirer des jeunes filles

Mme Maxwell est accusée d'avoir aidé M. Epstein à attirer des jeunes filles dans le trafic de ce dernier. L'acte d'accusation rendu public jeudi établit que Maxwell a aidé à «recruter, conditionner et finalement abuser» des filles dont certains n'avaient que 14 ans. L'intéressée nie les faits.

La collaboratrice devrait comparaître pour la première fois devant un juge fédéral new-yorkais vendredi.

Habituée aux luxueuses résidences et aux vols privés, cette femme qui risque désormais 35 ans de prison dispose, selon les procureurs, de plus de 15 comptes en banque, aux Etats-Unis et à l'étranger, dont le solde total a atteint jusqu'à 20 millions de dollars depuis 2016. (ATS/Le Matin)