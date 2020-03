Samedi soir, un jeune homme de 24 ans s’est rendu avec sa compagne dans un restaurant non loin de Syracuse, en Sicile. Peu après s’être attablé, cet individu recherché par la Suisse a été arrêté. «Son Schwyzerdütsch l’a trahi!», résume «Blick», reprenant des sources locales.

L’accent suisse allemand du couple a en effet attiré l’attention de policiers, également présent dans le restaurant. Se sentant observé, le jeune homme et la jeune femme ont probablement pris une mauvaise décision pour eux: ils ont enfilé leurs vestes et ont tenté de filer, selon les médias siciliens. Toujours attentifs, les agents les ont alors interpellés et menés au commissariat.

Fausse identité

Sur place, le jeune homme a d’abord tenté de donner une fausse identité, est-il précisé. Puis il a finalement décliné son vrai nom: il s’agissait bien d’un homme recherché par la Suisse, a confirmé la base de données Schengen. Il sera extradé.

Apparemment sicilien d’origine mais né à Zurich, l’interpellé est suspecté d’association de malfaiteurs en lien avec le trafic de stupéfiants, de détention de matériel pédopornographique, de détention illégale d’arme, de blanchiment d’argent, d’extorsion et de conduite sans permis de conduire.

Particulièrement virulent sur Facebook, explique «Blick», le père de l’accusé a fustigé les informations venant d’Italie, avançait qu’à part une accusation en lien avec un trafic de stupéfiant, tout était faux et mensonger. La justice tranchera.

R.M.