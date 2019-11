Dans le rude début d'hiver que connaît le Colorado, les animaux domestiques peuvent être réticents à sortir de leur abri. Un homme et une femme, John et Amber, ont cependant décidé de montrer qui était le maître en forçant leur cheval à quitter son paddock de manière radicale: en arrimant ses rênes à un véhicule et en le tractant.

Dans une vidéo, on voit l'animal renâcler et se faire traîner dans la neige et on entendant une voix traiter tranquillement l'animal rétif de «trou du c»... Mais, devenue virale sur les réseaux sociaux, la vidéo a soulevé un tel tollé qu'elle a conduit la justice à se saisir du dossier. Les deux partisans de solutions radicales pour se faire obéir sont désormais inculpés pour cruauté sur animal et devront répondre de leur acte en janvier prochain.

A la suite des retombées médiatiques de l'affaire, Amber a exprimé des remords et aussi sa détresse en déclarant qu'il suffisait de prendre une seule fois une mauvaise décision pour voir sa vie détruite: «J'ai contrarié beaucoup de gens, j'ai fait subir à mon cheval des choses qu'il n'aurait pas dû subir. Et j'ai perdu mon travail à cause de cela. J'ai eu tort.»

