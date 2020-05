Une famille de l'Etat américain de Virginie a trouvé le weekend dernier sur la route deux sacs postaux contenant près d'un million de dollars en liquide. Elle a remis les fonds à la police.

Emily Schantz a raconté à la chaîne de télévision locale WTVR qu'elle était partie en vadrouille en famille, samedi, lorsqu'une voiture devant eux a fait une embardée pour contourner un objet qu'elle n'a pu éviter.

WHAT WOULD YOU DO? David and Emily Schantz left their home with their children last Saturday and drove their pickup truck over what they thought was a bag of trash, then stopped and picked it up as well as another bag nearby, news sources reported Tuesday. https://t.co/u9Hdqhyb7z