Mardi soir, peu avant minuit, à Bruxelles, un ado de 17 ans traversait une rue lorsqu’il a été fauché par un véhicule de police en intervention, ont révélé «Sudpresse» et «Het Nieuwsblad». Malgré les tentatives de réanimation des policiers puis des secouristes, le malheureux est décédé sur place.

Les forces de l’ordre belges ont confirmé l’information et le parquet de Bruxelles a détaillé les circonstances du drame ce mercredi midi, relate la RTBF. «Vers 23 h 45, la zone de police de Bruxelles-Capitale-Ixelles a procédé à un contrôle suite à l’augmentation de la vente de stupéfiants. Les policiers ont voulu procéder au contrôle d’un jeune homme né en 2002. Il a pris la fuite à pieds et a été poursuivi par des policiers à pieds. Il a emprunté la galerie Ravenstein, et en sortant de la galerie il a emprunté la rue Cantersteen», a indiqué le parquet.

C’est là qu’il a été percuté par une voiture de police «qui était en route pour prendre des voleurs en flagrant délit».

Questions sans réponses

«Notre service d’assistance policière aux victimes est en charge de l’annonce de la mauvaise nouvelle à la famille», a indiqué Olivier Slosse, de la police bruxelloise. Et de préciser que «les policiers étaient fortement affectés, ils ont reçu l’assistance de notre stress team.»

Pour «garantir que l’enquête soit faite de façon tout à fait indépendante», elle a été confiée aux agents d’une autre partie de la capitale belge, ceux de Bruxelles-Nord. À eux de répondre aux questions encore sans réponses que liste la RTBF. Était-il sur un passage piétons? La voiture de police avait-elle bien mis son gyrophare, ses sirènes? A quelle vitesse roulait-elle?