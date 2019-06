Vendredi dernier, une retraitée de 77 ans a eu la peur de sa vie.

Alors qu'elle était à son domicile de Clearwater, en Floride, un alligator de 3,3 mètres a fait irruption dans sa cuisine. La bête, qui a au passage brisé une vitre en entrant par la fenêtre, a semé une belle pagaille dans la maison.

Sur les images diffusées par la police locale sur Twitter, on aperçoit notamment qu'il a renversé une bouteille de vin. Les forces de l'ordre ont précisé que liquide rouge visible sur la vidéo ci-dessous n'est pas du sang.

We know you've been chomping at the bit for more visuals from today's alligator trespassing in Clearwater???? The male alligator was 10 to 11 feet in length. During the apprehension, the alligator knocked over several bottles of wine. The red liquid in the video is wine, not blood. pic.twitter.com/x6ktib6ajl