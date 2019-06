Dans certaines régions du Texas, les habitants cohabitent sans problème avec les alligators: aucune attaque n’a été recensée. Une femme de Sugar Land, à l’est de l’État, a donc été particulièrement choquée par la scène qu’elle a vue jeudi matin, la semaine dernière.

«L’alligator nageait, il a tourné et s’est dirigé droit vers moi. Et il avait un couteau fiché dans sa tête. Si ce n’est pas dans son œil droit, c’est juste à côté de son œil droit», a expliqué Erin Means Weaver à «USA Today».

L’animal, cependant, paraissait calme et nageait tranquillement. «Il ne faisait pas de bruit et ne semblait pas souffrir. Et je n’ai pas vu de sang», a-t-elle précisé.

Une peau très épaisse

La Texane a expliqué qu’elle se balade près du Pumpkin Lake depuis six ans. Et qu’elle n’a jamais eu le moindre problème avec des alligators: «Ils vous laissent juste tranquilles.» Alors Erin Means Weavere imagine que ce couteau n’a pas été planté par une personne se défendant. Mais plutôt par quelqu’un qui aurait gratuitement attaqué le saurien. D’autant qu’il faut beaucoup de force pour percer l’épaisse peau de l’animal.

Les alligators possèdent également des crânes constitués d’os particulièrement épais. Donc si celui-ci semble bien se porter, c’est probablement que la lame n’a pas atteint son cerveau.

Une agence de protection de la faune devrait cependant tenter de capturer l’animal cette semaine pour lui retirer le couteau. Et peut-être comprendre ce qu’il s’est passé. (Le Matin)