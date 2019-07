Un automobiliste qui a reconnu avoir volontairement percuté deux hommes ce week-end à Bethoncourt (Doubs), tuant l'un d'eux, a été mis en examen pour meurtre et tentative de meurtre, puis incarcéré, a annoncé mercredi le parquet de Montbéliard.

Cet habitant de Bethoncourt âgé de 24 ans, «connu pour des infractions de faible envergure», a été mis en examen «des chefs d'homicide volontaire et tentative d'homicide et placé en détention provisoire» mardi soir, a précisé dans un communiqué Carine Greff, procureur à Montbéliard. «Il s'était spontanément présenté au commissariat de Marseille où il s'était réfugié à la suite des faits», a-t-elle ajouté.

«Regrets»

Le suspect a reconnu avoir volontairement percuté les deux hommes, sans donner de mobile précis. Il «a manifesté d'importants regrets à l'égard des victimes et de leurs famille», a souligné le parquet.

Selon les témoignages recueillis par les enquêteurs, une altercation avait eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche à Bethoncourt «entre la victime (décédée), accompagnée de son beau-frère, et un premier groupe d'individus, pour un motif pour l'heure non clairement déterminé». Un véhicule est ensuite arrivé sur les lieux et a percuté les deux hommes avant de prendre la fuite.

D'après le quotidien «L'Est Républicain» qui évoque un possible «règlement de comptes», la victime est morte «écrasée contre un grillage» tandis que son beau-frère a été «projeté au sol». (afp/nxp)