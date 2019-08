Les passages piétons en Vendée (F) peuvent s'avérer dangereux. C'est ce qu'a appris à ses dépens un vacancier ce samedi 10 août. Manquant se faire renverser sur l'un d'eux, il a alors enguirlandé l'automobiliste indélicat. Sauf que ce dernier n'a pas du tout apprécié de se faire ainsi houspiller et est sorti de son véhicule, une hachette à la main. Il a asséné deux coups sur le crâne du touriste, mais avec le côté plat de l'outil, bien que les faits se soient déroulés à La Tranche-sur-Mer. L'irascible conducteur, un jeune homme de 24 ans habitant la région, a ensuite repris le volant et s'est enfui, laissant le piéton blessé et choqué.

Alertée, la police a activement recherché le violent personnage, installant des barrages routiers dans la zone et l'a rapidement retrouvé. Celui-ci a comparu ce lundi déjà devant le tribunal des Sables-d'Olonne, rapporte «Ouest-France». La procédure dite de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), si le prévenu avoue les faits, permet en effet d'éviter un procès.

Pour «violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours» (la victime, malgré le fait qu'elle présentait des plaies importantes selon 20minutes.fr, est en effet sortie de l'hôpital avec un certificat d'arrêt de travail inférieur à cette durée), l'automobiliste a écopé de deux ans de prison avec sursis. Il devra également verser 2500 euros d'indemnité à sa victime, est interdit de port et de détention d'arme soumise à autorisation durant cinq ans et est privé de permis de conduire pour six mois. Le tribunal exige également qu'il trouve un travail et sa fasse soigner. Quant à la hachette, elle a été confisquée.