La macabre découverte a été faite mercredi vers 14 h 30, à côté de la douane de Ferney-Voltaire. Un employé municipal a découvert en bordure d’un champ «un corps d’homme décapité», a révélé «Le Dauphiné». «La tête, qui n’était plus accrochée au corps, gisait juste à côté.» «A quelques mètres», selon France 3.

La zone, qui se situe à 100 mètres de la frontière genevoise, a été bouclée une large partie de l’après-midi pour préserver la scène, précise le quotidien français. Les «techniciens scientifiques sont restés jusqu’au soir pour faire des prélèvements et constatations.»

Des questions sans réponses

L’enquête a été confiée à la brigade de recherche de Gex. Qui est pour l’instant manifestement face à une énigme absolue et une foule de questions sans réponses.

L’hypothèse d’un crime avec décapitation est la plus évidente. Mais, note «Le Dauphiné», il n’est pas impossible que l’homme soit mort «pour une raison x ou y» et que «les charognards aient commencé à dévorer et à démembrer» son corps. Ce qui pourrait expliquer que la tête se soit décrochée.

Le quotidien français note que quelques SDF originaires de pays de l’Est squattent dans un bois, non loin de la macabre découverte. La victime pourrait-elle être l’un d’eux? Possible. Une autopsie va être réalisée à Lyon pour déterminer les causes de la mort. Quant aux enquêteurs, leur première mission sera d’identifier le défunt. Une seule caractéristique a filtré: il est barbu.