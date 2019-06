Le 5 juin dernier, le FBI dévoilait pour la première fois le contenu de ses investigations sur l'existence du Yéti.

Dans les années 70, Peter Byrne, le directeur du « Bigfoot Information Center and Exhibition», envoyait au FBI une demande d'analyse de poils et tissus organiques, qu'il soupçonnait d'appartenir à l'abominable homme des neiges. L'organisation fédérale s'est alors chargée de les analyser au nom de la «recherche scientifique», mais les résultats obtenus ont été plutôt décevants.

«Ces examens ont permis de conclure que les poils sont ceux d’une famille de cerfs», a écrit le directeur adjoint de la division des services scientifiques et techniques du FBI, Jay Cochran Jr. Et le FBI a rendu à Byrne ses échantillons du Yéti.

Malgré cette déception, Byrne affirme toujours croire en l'existence du Yéti. Au cours des 50 dernières années, il affirme avoir retrouvé plusieurs séries d'empreintes dans l'Himalaya.

L'armée indienne sur le coup

La déclassification de ce dossier fait écho aux récentes déclarations de l'armée indienne. En avril dernier, cette dernière affirmait avoir découvert des traces du Yéti. Les images des «empreintes mystérieuses» — mesurant 81 centimètres de long sur 38 centimètres de large — ont été publiées sur le compte Twitter de l’armée, suscitant de nombreuses réactions.

For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32x15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7