Les faits se sont déroulés le 11 juillet dernier, mais «Le Parisien» les révèle au moment de la réouverture pour la rentrée de ce Centre de loisirs et d'animation périscolaire de Sérifontaine, dans l'Oise (F). Car son directeur ne sera pas présent, suspendu pour une durée de 6 mois.

Début juillet, donc, un garçon de 4 ans ne cesse de crier« Au loup!» durant la sieste quotidienne. Les surveillants de ce centre d'accueil pour enfants de 3 à 12 ans décident alors de l'isoler à l'infirmerie. Où il ne se calme pas. Ses cris résonnent jusqu'au bureau du directeur de l'établissement qui, n'en pouvant plus, ligote les poignets du bambin avec deux tours de ruban adhésif marron.

Pas la première fois

Une animatrice du centre découvre le gamin couché sur un lit, ainsi ligoté et prend une photo que «Le Parisien» publie. Elle le fait car, explique-t-elle, «ce n'était pas la première fois. Il l'avait déjà attaché et l'avait nié par la suite. L'enfant pleurait et essayait de se débattre, j'ai pris une photo pour avoir une preuve». Elle avertit également la mère, qui décide de porter plainte.

Le directeur a été suspendu 6 mois et sera jugé le 19 décembre pour violences sur mineur. Il avoue avoir commis une terrible erreur: «J'ai eu une réaction inappropriée. Une animatrice l'a laissé seul. Il tapait contre les murs. J'ai fait ça pour le protéger, afin d'éviter qu'il se blesse. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal». Il ajoute que les membres de son équipe «l'isolaient régulièrement car ils n'en pouvaient plus et le laissaient dans mon bureau. Là, l'enfant jouait avec les fils de l'imprimante car il n'a pas conscience du danger.»

Un complot, selon le maire

Le comportement turbulent de l'enfant a également été signalé par le maire qui a convoqué la maman. Elle a certes d'abord reçu des excuses du directeur mais s'est ensuite dite sidérée que le maire lui ait reproché de ne pas savoir tenir son enfant. «Il est certes agité, mais il ne faut pas oublier l'acte. C'est inadmissible», tempête-t-elle. L'élu estime en revanche qu'on jette le directeur «en pâture pour un peu d'adhésif» et qu'il est victime d'un complot. Le tribunal jugera.