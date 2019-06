Trois ouvriers du bâtiment ont été tués dans l'effondrement samedi matin d'un immeuble de sept étages à Sihanoukville, au Cambodge, ont indiqué les autorités qui redoutent que des dizaines d'autres ne soient ensevelis sous les décombres.

«Nous avons extrait un cadavre, nous en voyons deux autres», a précisé le gouverneur de la province de Preah Sihanouk (sud-ouest). Des photos montrent des excavatrices en train de soulever les débris à la recherche des disparus. «Il y a plus de 30 personnes sous les décombres», a dit pour sa part sur Facebook le ministre de l'Information, Khieu Kanharith, citant des témoins. Il a précisé que les trois morts était des Cambodgiens.

L'immeuble appartenait à un ressortissant chinois qui avait loué le terrain sur laquelle s'élevait la construction à un propriétaire cambodgien, selon le gouverneur Yun Min. Jadis, Sihanoukville était une paisible communauté de pêcheurs avant de devenir une destination prisée par des touristes occidentaux et russes.

Les investissements chinois se sont multipliés ces derniers années, entraînant un boom immobilier dans cette ville touristique connue désormais pour ses casinos. Il y a environ 50 casinos détenus par des Chinois et des dizaines d'hôtels en construction.

Entre 2016 et 2018, le gouvernement chinois et des compagnies privées ont investi 1 milliard de dollars dans la province de Preah Sihanouk, selon les statistiques officielles. Le Cambodge, l'un des pays le plus pauvres d'Asie du sud-est, est notoire pour les manquements dans sa législation du travail et la protection des ouvriers. (afp/nxp)