Un conducteur, domicilié dans la région lausannoise, a été flashé à 101 km/h dans la nuit de mardi à mercredi vers 00h30 sur la route de Servion, à l'entrée de Mézières (VD). La limite autorisée était de 50 km/h.

Le jeune homme, qui avait passé son examen de conduite automobile le 1er juillet 2019, a reconnu les faits. Son permis de conduire lui a été retiré. La procureure de service a été avertie et le véhicule, qui appartenait un à tiers, n’a pas été saisi, annonce la police cantonale vaudoise dans un communiqué vendredi.

Pour rappel, le délit de chauffard est passible d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. De plus, dans pareil cas, le permis de conduire est retiré pour au moins deux ans.

Par ailleurs, la police rappelle que selon les dispositions de Via Sicura entrées en vigueur le 1er janvier 2013, il y a délit de chauffard lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:

· d'au moins 40 km/h sur les tronçons limités à 20 et 30 km/h · d’au moins 50 km/h sur les tronçons limités à 40 et 50 km/h · d'au moins 60 km/h sur les tronçons limités à 80 km/h · d'au moins 80 km/h sur les tronçons où la limite est fixée à plus de 120 km/h.

(nxp)