Un incendie s'est déclaré mercredi soir peu après 23 heures pour une raison encore inconnue sur la rampe de chargement du magasin de meubles Pfister à Contone, dans le district de Locarno (TI). Personne n'a été blessé, mais les dommages à l'activité commerciale sont considérables.

Les flammes se sont d'abord propagées à un camion et à deux fourgons garés devant le magasin, a indiqué la police cantonale tessinoise dans un communiqué diffusé jeudi. Elles ont ensuite atteint le mur et l'intérieur du bâtiment, où elles ont pu être contenues par les pompiers. Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause du feu. (ats/nxp)