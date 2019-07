La scène est simplement époustouflante et semble sortir tout droit des «Dents de la mer». Alors qu'il filmait les eaux profondes, Gavin Nailor, le directeur du programme de recherche sur les requins en Floride, a immortalisé une attaque hors du commun.

La mission de recherche menée par une équipe sous-marine à plus de 500 mètres sous l’océan a été marquée par l’assaut d’un requin préhistorique monstrueux. Après avoir frappé l'engin, la bestiole a saisi la caméra avec ses dents. Les images sont simplement facsinantes.

Il s’agirait-là d’un requin griset dont l’origine est antérieure à la plupart des dinosaures, explique Gavin Nailor. La taille de la bête laisse pantois: plus de 8 mètres de long et une mâchoire étroite de dents crantées cauchemardesques.

Regardez l'incroyable vidéo:

More footage of six-gill at 528 meters from inside the sub last saturday. This sequence was taken by Lee Frey, our multi-talented sub pilot/engineer/inventor who designed the solenoid triggered spear guns for sub-based tagging. Thanks again to the entire OceanX team. Amazing.. pic.twitter.com/hnW4hQLhm7