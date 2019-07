Vous vous apprêtez à prendre l'avion pour profiter de vacances balnéaires bien méritées? La mésaventure vécue lundi par les passagers d'un vol Delta risque de refroidir votre enthousiasme. Parti d'Atlanta (Géorgie), l'avion devait rallier Baltimore (Maryland). Environ une heure après le décollage, la panique s'est emparée des 148 voyageurs: «Le commandant de bord a déclaré que l'un des moteurs était défaillant et qu'ils se préparaient à un atterrissage d'urgence», raconte Jose Bahamonde-Gonzalez à ABC News.

TERRIFYING VIDEO: A Delta flight from Atlanta to Baltimore made an emergency landing in Raleigh, North Carolina, on July 8, after the nose cone of an engine came loose. https://t.co/PH9Yi4chkIhttps://t.co/PH9Yi4chkI pic.twitter.com/3T6jedMWU3