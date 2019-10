Samedi soir, vers 20 h 30, la gendarmerie de Castellane a reçu un appel de détresse. Il émanait, selon «La Provence», d'un père et de ses deux enfants de 10 et 15 ans, qui se sont perdus dans les montagnes entre Beauvezer et Colmars-les-Alpes. Mais, sans doute en raison d'une batterie à plat, l'appel a été interrompu, empêchant l'envoi d'un SMS de géolocalisation.

Quinze gendarmes ont alors passé la nuit à tenter de retrouver les disparus, originaires de Monaco et qui sont en vacances au camping de Beauvezer. Où plus personne ne les y a vus depuis hier. Ce dimanche, plus de 20 militaires de la gendarmerie de Castellane et du groupe montagne, un hélicoptère et un drone quadrillent le secteur, avec quatre sapeurs-pompiers, deux maîtres-chiens, trois chiens et deux équipages de chiens. La météo sur place est bonne, mais la fraîcheur de la nuit fait craindre un risque d'hypothermie si les disparus ont dû dormir dehors.

Michel Pralong