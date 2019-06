Paige Winter, 17 ans, se baignait dimanche dernier à Atlantic Beach, en Caroline du Nord, lorsqu'elle a été attaquée par un requin, rapporte la BBC.

Alerté par les cris, son père, un ancien de la Marine et ex-pompier, s'est rué à son secours, affrontant l'animal à mains nues. Frappé «à cinq reprises», l'animal a fini par lâcher l'adolescente.

Le père a alors sorti sa fille de l'eau et fait pression sur sa jambe blessée pour stopper l'hémorragie. Souffrant également de lacérations au bassin et aux mains, cette dernière a été hospitalisée à Greenville (US), où elle a dû être amputée de la jambe gauche. La jeune femme pourrait peut-être aussi subir une greffe de la main.

«Respecter les requins»

«Malgré ce regrettable incident, Paige est une défenseur sans faille de la vie marine et des animaux qui y vivent, a indiqué sa famille dans un communiqué. Elle souhaite que les gens continuent à respecter les requins, leur environnement et leur sécurité.»

«Même si j'ai de nombreuses blessures, notamment une jambe amputée et des lésions aux mains, tout ira bien pour moi, a quant à elle déclaré la jeune femme. Je sais que j'ai un long chemin à parcourir pour me rétablir, qui comprend des opérations supplémentaires. Je continuerai malgré tout à rester positive et à être reconnaissante qu'il ne soit rien arrivé de pire.»

Les amis de la famille ont depuis lancé une cagnotte en ligne pour «aider Paige sur la voie du rétablissement» et financer les soins à venir. Cette dernière a pour le moment enregistré plus de 45 000 dollars de dons. (Le Matin)