Un drame familial a fait quatre morts jeudi soir à Affoltern am Albis. Tout indique qu'un homme de 53 ans a tué son épouse de 51 ans et leurs enfants de 7 et 9 ans avant de se suicider.

La police cantonale a été alertée peu après 21h00 par une femme indiquant que son employée était injoignable et n'était pas venue travailler ce jour-là. Arrivés dans l'appartement familial, les policiers ont découvert quatre personnes sans vie.

Le père de famille a sans doute tué son épouse et leurs enfants avant de se suicider, écrit vendredi la police zurichoise sur la base des premiers éléments d'enquête. Les circonstances exactes du drame sont encore peu claires. Elles font l'objet de l'enquête du Ministère public zurichois et de la police. (ats/nxp)