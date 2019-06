Un policier a été légèrement blessé vendredi lors d'un cours de police intercantonal à Wangen an der Aare (BE). Un coup de feu est parti de l'arme de service d'un agent bâlois et l'a atteint à la jambe, a annoncé la police cantonale bernoise.

Le coup est parti pour une raison encore inconnue, pendant la pause de midi. Une enquête est en cours. Le policier blessé a été conduit à l'hôpital. Sept autres personnes ont subi un contrôle médical pour un éventuel traumatisme sonore. (ats/nxp)