Un touriste anglais de 28 ans a eu le pied droit arraché mardi par un requin qui a également blessé un second nageur de 22 ans dans l'archipel australien des îles Whitsundays, près de la Grande Barrière de corail, selon un hôpital local.

Les deux hommes sont dans «un état grave mais stable» dans un hôpital de la ville de Mackay, dans le Queensland, a dit un de ses responsables.

Les deux victimes, qui participaient à une excursion en bateau dans les Whitsundays, ont été attaqués alors qu'ils jouaient dans l'eau à Hook Passage, un site de snorkeling prisé, selon RACQ Central Queensland Rescue, l'entreprise gérant l'hélicoptère qui les a évacués.

«Un des patients a d'abord été attaqué et il semble le requin soit revenu» pour attaquer le second, a déclaré aux journalistes à Mackay Tracey Eastwick, une responsables des services ambulanciers du Queensland.

Two men are in a serious condition after a shark attack in the Whitsundays. They've been flown to Mackay hospital by rescue helicopter with lower leg injuries. https://t.co/tCsjGXRIy0 #7NEWS pic.twitter.com/8SRcPJjo2w