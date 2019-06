En plein orage tempétueux, avec un vent à plus de 110 km/h, une grue s’est effondrée dimanche après-midi à Dallas (USA). Selon la chaîne The Weather Channel, la chute de l'engin a tué une personne et en a blessé six autres.

La grue s’est balancée avant de tomber sur un immeuble du centre-ville et sur un parking de plusieurs étages.

Sur les six blessés, deux sont dans un état critique, trois dans un état grave. La dernière a pu sortir de l'hôpital rapidement, expliquent nos confrères.

Des centaines de milliers de foyers se sont retrouvés sans électricité. 270 vols ont été annulés, en raison des conditions extrêmes.

